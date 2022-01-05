車內另有9包毒咖啡。（警方提供）

邱男拒檢撞上路邊車輛。（警方提供）

小客車拒檢加速逃逸 失控撞臨停車就擒 警查獲武士刀9包毒 。

北市中正二警方2日深夜在西藏路執行酒測時，27歲邱男開車遠遠看到警察，立刻從惠安街轉走，警方起疑上前攔查，邱竟拒檢加速逃逸，最後在中華路二段失控撞上路邊臨停車，這才束手就擒，警方後在邱的車內起獲4把各式的武士刀及開山刀，另有9包毒咖啡，邱稱因為有東西才會心虛落跑。

中正二泉州街派出所副所長林明德、警員王鈞儒、黃惠菁、洪郁翔等人，2日深夜11時在西藏路執行酒測，發現1部色自小客駛近時，疑似發現警察，立刻右轉惠安街離去，警方見狀即以機車追上，示意對方停車受檢。

不料該車拒檢還加速逃逸，最後開進中華路二段小巷，因失控撞上路邊車輛，線上警網立刻將車包圍，車內邱男及另2名乘客這才狠狽下車。

警方後在車內查獲9包毒咖啡，另有武士刀、彈簧刀、西瓜刀、開山刀各1把，邱男等3人背景也十分複雜，對此邱辯稱刀子是防身之用，毒品則是不知姓名的朋友給的，供詞避重就輕，警訊後被依毒品、槍砲及違反社維法等罪送辦。

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