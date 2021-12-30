愛買歲末最後一檔安心抗漲優惠，包含年度熱銷品超低價最低57折起、主婦最愛的買1送1；喜迎2022年將至，1月2日當日推出「會員全館萬件商品任挑滿額享9折」及「指定家電滿額現折再送現金券」雙重跨年瘋狂現金回饋活動，為民眾省荷包！

愛買舒潔平版衛生紙，300張 x 6包，原價159元、明年1月11日前特價129元81折。（愛買提供）

昨（29日）起至明年1月11日，愛買有多項促銷，超過100款民生熱銷品最低57折起，包含年度熱銷8.3萬串的舒潔平版衛生紙，每串下殺129元，年度熱銷5500台的任天堂Switch，OLED新款主機特價10480元，每人限購1台；多款能源效率第1級冷暖空調、電暖器、電熱毯和烘被機76折起；230款油品醬油、沖泡咖啡、牙膏、洗劑、泡麵、冷凍水餃、餅乾、氣泡水等商品買1送1。

愛買任天堂Switch OLED款主機，原價1萬1080元、明年1月11日前特價1萬480元，95折。（愛買提供）

愛買萌趣動物暖暖包，原價119元、明年1月11日前特價89元，75折。（愛買提供）

12月31日至明年1月2日電視、冰箱、洗衣機單筆滿5000元享現折500元外，加碼送500元家電現金抵用券；1月2日有HAPPY GO會員「滿2000元享9折」，最高回饋300元，全館清潔掃除用具滿500元送50元。

愛買聲寶陶瓷定時電暖器HX-FJ12P，原價2088元、明年1月11日前特價1580元，76折。（愛買提供）