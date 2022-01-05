2022中國冰雪旅遊發展論壇5日在哈爾濱舉行，中國旅遊研究院現場發佈《中國冰雪旅遊發展報告(2022)》指出，預計2021至2022年的冰雪季，大陸冰雪休閒旅遊人數將達到3.05億人次，「3億人上冰雪」從願景變為現實，同時預估大陸冰雪休閒旅遊收入有望達到3233億元（人民幣，下同）。

據中新網引述中國旅遊研究院院長戴斌在論壇上演講指出，「冬奧來了，冰雪熱了」，以冰雪為主要活動背景和消費場景的本地游、周邊遊持續升溫。受益於「3億人上冰雪」的政策利多，讓哈爾濱、張家口等城市因其冰雪經濟的持續投入而穩居冰雪旅遊一線城市。

該報告提出，大陸冰雪旅遊形成「三足鼎立、兩帶崛起、全面開花」的新格局。其中「三足鼎立」指的是東北地區、京津冀、新疆等3個區域。東北地區蘊含2025年「十四五」末期3億冰雪旅遊人次、5000億元收入的超大規模消費冰雪旅遊市場潛力。

而京津冀地區則蘊含1億冰雪旅遊人次、2500億元收入的市場潛力，新疆地區是1億冰雪旅遊人次、2000億元收入。「兩帶崛起」則是以西藏、青海為代表的青藏高原冰雪觀光旅遊帶，以及川貴鄂為代表的中西部冰雪休閒旅遊帶，預估能在「十四五」末期實現5000萬冰雪旅遊人次、1000億元收入。

在投資重大項目領域上，回顧2018至2020年間，大陸冰雪旅遊重資產專案的總投資規模近9000億元，2021年新增重資產專案投資總額約900億元。