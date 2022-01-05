工紙大廠榮成（1909）5日公告2021年自結財報，全年營收565.7億元，年增率36.5％；稅前盈餘30.77億元，更比前年大幅成長1.8倍，換算每股稅前盈餘2.41元，創下歷史第三高佳績。

榮成擺脫前幾年大陸實施禁廢令的緊箍咒，隨去年初大陸進口廢紙正式歸零，大陸紙廠玖龍、理文原本享有低成本廢紙進口配額的優勢不再，榮成得以重回公平競爭的起跑點；加上疫情帶動紙箱市場供不應求，公司去年營運脫胎換骨。

惟基期墊高後，2021年下半年大陸紙箱市場的旺季需求只能算是「普通旺」，尤其去年12月底，受到海運缺櫃、大陸實施能耗雙控等因素影響，造成大陸出口受阻，去年12月大陸工紙價格漲勢提前熄火，為今年景氣埋下變數。

榮成去年12月營收52.35億元，年增18.5％，比11月略減1.8％。自結單月稅前盈餘1.31億元，換算單季每股稅前盈餘0.1元。

不過榮成持續兩岸產能擴充，包括龍潭紙箱廠去年底已擴廠完工，效益可望在今年陸續浮現；榮成路竹廠也將在今年下半年啟動。

在大陸方面，榮成武漢紙箱廠第一條產線去年11月完成，預計今年第2季投產。還有重頭戲湖北榮成三期45萬噸新紙機預計2024年投產。到2024年，榮成兩岸紙箱產能預計將達18.81億平方米，較2021年大幅成長61％，新產能可望持續為公司營運挹注新動能。