高雄市37歲的范姓婦人和丈夫及一對女兒26日晚間在愛河邊過馬路時，不幸遭酒駕的黃姓男子衝撞，造成范女不幸命喪輪下，丈夫和2女受傷至今仍躺在醫院；檢警今（27）日下午相驗范女遺體，痛失愛女的范女父母泣訴，「希望法律能嚴懲酒駕，也希望女兒是最後一個犧牲，勿再發生這樣的事」。

范女母親淚訴：「希望我女兒是最後一個，希望以後法律能嚴懲酒駕，我女兒是最後一個，不要再發生這樣的事情」。范父說，「我犧牲一個女兒，希望是最後一個」。

對於媒體提問：「是否知道黃男酒測值高達1.24毫克？」范母說，從新聞報導看到黃男的酒測值，真的很可惡，希望能嚴懲這樣的酒駕行為，也希望我女兒是最後一個，不要再發生這樣的事情。

對於一夜之間痛失愛女，范女母親啜泣說，女兒被酒駕男撞死讓她心裡超級心痛、超級難過，范母說，女兒很喜歡吃她的東西，也會和她撒嬌，因此她常寄東西到高雄給女兒吃。

范母悲憶最後一次和女兒通電話，女兒還稱讚她煮的東西好好吃，讓她很開心，當時閒聊話家常而已，沒想到卻發生這種事。