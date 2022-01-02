對於論文門事件，前台大教授彭文正指出，原稿保存良好，結果自己的論文，一份都沒保存，這在全世界是不可能發生的事情。謝寒冰則質疑，奇怪的東西實在太多了，但指導教授是誰？口試委員是誰？同學是誰？很簡單解決的事情，不要讓大家花這麼多時間，趕快出面解決吧！

謝寒冰2日在《新聞大白話》指出，林環牆、賀德芬、彭文正三位教授，一路走來，抽絲剝繭，看到很多不可思議的事情。但對她有影響嗎？現在國家機器掌握在她手上，要告贏他們，有相當的難度。

謝寒冰直言，會去支持賴清德，以確保不會有人去追查論文？「我的看法不太一樣，我認為不會」，一定會想盡辦法在2023年底前讓賴清德選總統的希望徹底破滅，一定會想盡辦法製造這種環境，一定還是會找一個自己信賴的人。大家忘了嗎？賴清德在當台南市長時，因為一件事情而不進台南市議會備詢，所以當選後搞不好清算得更厲害。因此可能會千方百計讓賴清德喪失2024參選資格。

至於論文門，謝寒冰引述各方說法指出，1983年就去任教，1984年2月收到LSE博士學位通知書，但1984年3月14日倫敦大學才寄發正式博士學位證書，那2月發的到底是什麼？這到底怎麼回事？博士學位出問題也就算了、連任教時間也莫名其妙。謝寒冰說，真的無法理解，除了博士學位外，連任教時間都莫名其妙，都跟別人不同。

謝寒冰質疑，正常人何時取得學位，寫了甚麼東西，做了甚麼事情，到哪個學校，教育部都有資料，為何每一個地方都會出問題？

謝寒冰最後呼籲，各種不可思議的事情發生，論文一掉再掉，到底發生何事？就算糊塗到遺失論文，但指導教授是誰？口試委員是誰？同學是誰？否則這個人到底怎麼念書的？很簡單解決的事情，不要讓大家花這麼多時間，這是空耗國力，趕快出面解決吧！