賴姓男子朝警開槍，但因員警未看到扣板機，桃檢僅依槍砲罪嫌起訴。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

賴姓男子朝警開槍，但因員警未看到扣板機，桃檢僅依槍砲罪嫌起訴。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

賴姓男子今年6月在桃園市區遇警，擔憂被盤查竟掏槍指警恫嚇：「不要過來！」甚至扣板機開槍擊發，隨即竊路邊機車逃逸，卻在龜山再遇警，2度朝警亮槍，仍遭趕赴的優勢警網逮捕，起出1把改造手槍和6發子彈，被依殺人未遂罪嫌送辦，賴男坦承有拉滑套，但員警證稱未看見，桃檢認定不構成殺人未遂，僅依槍砲罪嫌起訴。

家住新北市樹林區的47歲賴男，去年8月上網購得改造手槍和子彈後，擁槍自重，今年6月15日早上10點半騎乘機車、掛上竊來的車牌在桃園區遊蕩，卻在安東街和鎮東街口，遇上蔡姓警員趨近，他擔憂被盤查，竟當場掏槍朝警扣板機擊發多次，恫嚇：「不要過來！」，員警立即閃避並呼叫警網支援。

賴男見槍枝因不明原因未順利擊發，跳上路邊沒拔鑰匙的機車加速逃逸，甚至企圖變裝躲避追緝，但13分鐘後在龜山區萬壽路又遇到李姓警員攔查，賴男再度亮槍揮舞，仍遭趕赴的優勢警力一舉逮捕，起出改造手槍1把、子彈4發，依殺人未遂罪嫌送辦。

賴男坦承不諱，也證稱有朝蔡警亮槍、拉滑套，對李警持槍揮舞，但蔡警偵訊時證稱，見賴男突然拿槍指著自己，立即靠邊停閃躲，沒有看到賴男拉手槍滑套或扣板機的動作。

桃檢認為，依蔡警所言，難認賴男有著手殺人行為，因此不構成殺人未遂罪，但他非法持有非制式手槍，且2顆子彈經測試都能擊發，認定具有殺傷力，從一重依未經許可持有具殺傷力槍枝罪嫌，以及竊盜罪嫌起訴。