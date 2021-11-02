紅圈是前院長車子，綠色是吳男。(戴上容翻攝)

40歲吳男子今天（2日）上午9時許，行經三重區三和路四段時，赫見前方駕駛下車亮槍，嚇得連忙報警尋求協助，三重警方獲報後圍捕，最終在蘆洲區三民路、中山一路口將車輛攔下，竟發現車內是前立法院長王金平，而亮槍男則是車上的保六總隊警衛官，確認他合法持有槍枝後，釐清事發經過，最終發現僅是一場誤會，吳男也不願追究。

據悉，今天（2日）上午9時許，前立法院長王金平由司機駕駛黑頭車前往蘆洲空中大學參加校慶，行經三重區三和路四段時，王金平座車急切到往蘆洲方向車道行駛時，遭吳男駕駛的車輛鳴按喇叭。

隨後，吳男又尾隨在王金平座車後1公里，車上警衛官發現吳男持續在後方尾隨約，直覺有異，便把轎車停在三和路四段台新銀行前，亮出識別證並亮槍，嚇得吳男連忙報警尋求協助。

三重警方表示，獲報後不敢大意立即發動攔截圍捕，迅速於蘆洲區三民路、中山一路口將該部涉嫌亮槍的車輛攔下，意外發現後座乘客竟是前立法院長王金平，亮槍男子身分則為隸屬於保六總隊的警衛官，後續警方了解，整起事件只是場誤會，吳男事後也不願追究。