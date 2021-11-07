基隆一名女子今年3月獨自搭乘客運前往台北，途經八堵交流道時，遭坐在一旁林姓男子用手觸摸大腿，男子將手指放在大腿內側磨蹭，手肘關節則不斷靠近私密部位，女子嚇得不敢出聲，直到下車時告知司機並報警。林男偵詢時辯稱，當時在睡覺是車輛搖晃所致。基隆地院近日審結，透過2部案發影像，認定林男觸犯強制猥褻罪，處有期徒刑5月。

判決指出，林男見女子坐在靠窗位子，座位狹小、不易移動，在行經八堵交流道附近路段時，將左手掌、左手肘、手指放在女子右大腿上，並以手指磨蹭其大腿內側，更以左手肘碰觸大腿間私密部位，藉以滿足性慾，前後長達15至20分鐘。女子因害怕未出聲求救，直到客運抵達台北車站，才向駕駛員反應並報警。

檢警偵訊時，林男承認有和女子搭同一班客運前往台北，但矢口否認犯行，他辯稱，當時上車在睡覺，是車子搖晃，才不小心碰到女子的腿。

女子向法官表示，客運行駛後，林男將手放在她的大腿上，並用手指磨蹭，過程中，有將林男的手撥開1、2次，但不久後，林又將手放回來，認為對方的動作是刻意的，由於當下很害怕，講不出話來，而一整個路程，林皆朝向走道方向看，沒有看向自己，但有拍下影片。

法院審理時，當庭勘驗2則女子於案發時拍下的影片，並透過擷取照片相互比對，均看見林男使用手掌、手指、手臂觸碰女子大腿9秒、15秒，與女子於偵查、審判中證述相符。

法官認定，林男觸碰的動作多變，如將手指伸直、彎曲，並以指腹、指尖、手掌心觸碰女子特定部位，依一般生活經驗法則，若非有意控制，難有如此細膩且密集舉動，難想像是睡眠中因車輛晃動的無意識動作，顯見林男辯稱在睡覺屬卸責之詞，不足採信，依強制猥褻罪，處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。