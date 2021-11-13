新北市林姓女子2018年9月與黃姓男子相識交往，未料黃男卻疑似同時間與李姓女子交往，李女意外懷孕後，黃男便與對方結婚，但林女完全不知男友已婚一事，雙方仍持續見面，甚至在黃男車上、旅館等處發生多次性關係，事後林女得知黃男已婚後憤怒不已，告上法院，指控對方侵害她的貞操權，並求償80萬元，但遭新北地院判處敗訴，全案可上訴。

林女指控，黃男與李女在去年8月登記結婚，但她卻此事毫不知情，持續與黃男交往，但雙方在期間見面至少17次以上，在旅館、黃男車上等處發生至少10次以上性關係，直至同年12月黃男才向她坦承已婚一事，林女一氣之下提出告訴，認為黃男侵害她的貞操權，導致她精神受損，因此求償精神慰撫金80萬元。

新北地院認為，黃男被告後，並未出庭提出任何書狀或陳述，且依據雙方提出的LINE對話紀錄影本、戶籍謄本，林女指控劈腿一事確實有理。不過，黃男沒有違反林女意願或用非法手段，與其發生性關係，林女不能因為黃男有其他交往的女友，就認為其性自主遭到侵害。

另外，法律沒有禁止僅能同時與1人交往，僅僅屬於道德約束，因此即便黃男隱瞞有其他女友，也難認有違反法律，因此判處林女敗訴。