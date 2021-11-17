前消防署長黃季敏被控在11件採購防災救難器材標案，收賄航廠商圖利，一審將他依貪汙等罪重判18年，他不滿時任主祕葉吉堂就「整合平台建置」採購案的證詞，認為導致他名譽受損，憤而提告求償900萬元，歷審判他敗訴，他不服提上訴，遭最高法院駁回定讞。

黃季敏控告指出，時任主任秘書的葉吉堂，就「整合平台建置」採購案赴檢方作證時，明知該會議由葉主持並做成決議，與他無干，卻將責任推向黃，胡亂指摘「是黃主持並做決議。」至於曾姓視察，則就「系統維護服務」作證時，同樣卸責於黃。

黃男說，葉虛偽不實證述，致他遭檢察官以共同犯圖利等嫌訴，刑事一審判處有期徒刑18年，褫奪公權3年，監察院提出彈劾、公務員懲戒委員會懲戒處分撤職，銓敘部撤銷及追繳他的年終考績獎金，而侵害他名譽權，也害他無法到台塑石化擔任副總，須賠償900萬元。

歷審認定，葉吉堂等人證述內容，或與事實相符，或因時間關係記憶難免出入，並非故意為虛偽不實之證述、不負侵權行為賠償責任，駁回黃男等請求，葉吉堂免賠，黃不服提上訴，最高法院駁回確定。