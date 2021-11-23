金門縣長楊鎮浯今天約見榮獲2021年度「全國特優村里長」金寧鄉后盤村村長許明吉、「績優民政人員」金沙鎮民代表會秘書許績銘和金城鎮民代表會組員陳聰麒，肯定他們打拚服務鄉親，發揮村里服務深入基層功能，提升政府服務品質。（縣府提供）

金門縣長楊鎮浯今天約見榮獲2021年度「全國特優村里長」金寧鄉后盤村村長許明吉、「績優民政人員」金沙鎮民代表會秘書許績銘和金城鎮民代表會組員陳聰麒，肯定他們打拚服務鄉親，發揮村里服務深入基層功能，提升政府服務品質。

金寧鄉長楊忠俊陪同許明吉接受楊縣長贈獎，介紹他愛心不落人後，帶頭率先捐款賑災，並將選舉補助款加碼分捐至村內廟宇，還補足新台幣10萬元捐給家扶中心做為建館基金之用。

楊鄉長稱讚許村長對轄內弱勢鄉親尤其照顧，村內有一許姓獨居老人，生活困苦無依無靠，他不僅送餐盡力照顧，直到105年因病往生，還一手包辦住院醫療、看護和喪葬費用。近20年來在他的帶領下，后盤村地方團結和諧，深獲村民肯定。

2016年莫蘭蒂颱風期間，村內有一民眾使用居家呼吸器，因停電及道路中斷，隨時都有生命危險。許明吉村長不畏強風豪雨，洽借發電機並徒步搬運油料，捨身搶救，善心義舉廣獲好評。任內也爭取經費辦理后盤山至西山至后沙大排水溝整治工程，完成轄內綠美化約1萬餘平方公尺，植樹約300餘株。其中后沙出海口道路、各自然村聯外道路、產業道路及鄉村整建等，均在許明吉積極爭取下完成。