陳姓女子提告指控，葉姓女舞蹈老師與老公外遇，今年4月她發現老公婚外情後，葉女竟傳訊息嗆她「車上充滿了我們兩的味道跟結合體」「你要加油喔！女人禁不起歲月的摧殘」等，台北地方法院認定葉女侵害配偶權及名譽權，判賠50萬元。

陳女說，葉姓女子從臉書己知老公戴姓男子已婚，卻仍與戴男交往且發生性行為，她發現後葉女竟在臉書貼文，羞辱、詆毁與挑釁她，「別被老女人受騙了！魅力不在的人就該所檢討了！看看身邊的枕邊人…為何一直想往外跑呢？」

北院認為葉女有意以「老女人」這個詞彙貶損陳的社會評價，此外，她以輕蔑、鄙視之文字指摘陳女個人感情及私生活狀況，以及譏刺陳女之不幸為陳女所造成，然陳女非公眾人物，將之呈現於公眾並無助於社會多數人利益之增進，而與公共利益相關之言論自由無涉。

北院認定衡諸一般社會常情，葉女臉書貼文，足使陳女難堪，貶損其社會地位，致他人對其產生負面評價、傷及人格尊嚴，且侵害陳的配偶權，判決葉女須賠償50萬元。可上訴。