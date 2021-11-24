謝和弦與前妻Keanna離婚後，於今年4月15日與莉婭結婚，讓Keanna以「侵害配偶權」向2人提告求償420萬元，高等法院二審23日宣判2人須賠償120萬，對此，Keanna也在IG發文向前夫謝和弦與莉婭嗆聲「賠很多，快去打工」。

Keanna先是感謝親朋好友與網友支持，接著希望謝和弦和莉婭能放下仇恨，別再「單方面」私下訊息騷擾及網路抹黑不實指控，對於莉婭在法庭上哭窮訴求降低金額，並撤除假扣押，讓她怒嗆：「似乎想擺爛賴帳？但妳卻又自己對記者裝B說有存款？賺錢不困難？那一次付清應該也不困難吧？不然又要Send自己tree pay了」。

Keanna強調自己「淨身出戶只求離婚」，希望別再抹黑她是為了錢，提告求償也是想以自身為例，讓其它在婚姻中的受害者知道「侵害配偶權」能討回公道，對於莉婭先前嗆聲「謝和弦的幸福由我買單」，她則反擊：「離婚是我先提也是發文下最後通牒，謝先生才肯簽字的，不需要假道歉真暗諷得意的說自己搶到別人老公，我不會因為吐掉的口香糖被不愛乾淨的人撿起來吃而生氣」。

Keanna最後不忘跟莉婭喊話：「結婚證書是用愛情與責任簽下的忠誠，並不只是一張紙，謝先生的幸福由妳買單，120萬的囂張懲罰也要記得一起買單喔」，讓網友叫好：「好帥，真的是罵人不帶一個髒字！不愧是KT」、「磨蹭不一定會生熱度好嗎？正義一定會站在善良的人這邊的」。