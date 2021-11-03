今年4月才登記結婚的謝和弦與莉婭，目前還在與前妻Keanna官司纏訟，而昨天莉婭曝光自己流產，會發現是因為身體不適，結果卻排出了血塊，去醫院檢查才知道自己懷孕但流產了，因此自嘲是個糊塗媽，不料消息曝光後引來大批網友負面輿論，莉婭今天凌晨又po文，表示自己凡事順其自然，也透露她的公公也就是謝和弦的爸爸，在他們婚前曾多次提醒自己兒子「不適合生小孩」。

莉婭今天凌晨(11/3)在臉書po文，表示公開流產消息後看了媒體報導下的網友留言，無奈表示：「不得不佩服各種想像力豐富發揮！」，她列舉一些惡意留言，如「報應」、「因果輪迴」、「小孩不要出生在這種家庭」、「小孩不要小三媽」、「吸毒的基因」等，她看了也不禁批評根本亂七八糟。

莉婭透露，確實結婚前謝和弦的爸爸曾多次提醒，說兒子罹患躁鬱症多年，「真的不適合『組家庭』、『生小孩』」，若堅持要的話會很辛苦，勞心勞力來慢慢磨合，「若是連自己自身的健康都沒辦法顧好了⋯更別提養育下一代了！！！對夫妻而言是種額外的負擔！！！」。

莉婭臉書po文。(翻攝自莉婭Liya臉書)

但莉婭表示，自己凡事都選擇順其自然，一步步慢慢來就好，如今養了貓咪「謝燙燙」是個開始，而她已經覺得很不容易，但她從不覺得有誰的基本權利可以被剝奪，這也全看自己要不要努力，至於網路酸民與惡言，她覺得這些人的思維太自以為是，她無法認同，「情緒勒索這種伎倆⋯省省吧！」。