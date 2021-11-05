勇兔(左)、楊子儀飾演一對。(台視提供)

演員群合照。(台視提供)

上個月喜獲女兒的周孝安，5日與米可白、周宜霈（大牙）、盧彥澤、林筳諭（勇兔）、楊子儀、陳文山等出席台視、三立八點檔《一個屋簷下》首映會，提到老婆陳天仁先前吃月子餐，他因為不想浪費食物，老婆吃不完的全進了他肚子，體重一路飆到84公斤。這2個月來他已激瘦12公斤，一方面為新戲做準備，一方面是照顧小孩，打趣形容每天抱女兒像做重訓。

周孝安初為人父，笑稱女兒「小胡椒」是不能寵的小孩，只要對她好、晚上就會吵得更凶，稍加嚴厲就能睡得安穩。周孝安拍這部戲時結婚、老婆懷孕，盧彥澤則是生了兒子、林筳諭和書偉也曝光戀情、周宜霈嫁給羽球教練阿廖師，喜事連連，已離婚的米可白略顯尷尬，以羨慕口吻說「好幸福，好感動喔」，周孝安趕緊換話題，笑翻全場。

米可白恢單2年，不排斥再踏入婚姻，但目前沒有人追，倒是為了昨天首映會，挑衣服時看了許多婚紗，「看著看著就覺得好羨慕，但不會心酸啦」，媽媽鼓勵她凍卵，替未來做準備。她現在仍天天和前夫視訊，對方也是她經紀公司老闆，她沒考慮復合，希望對方能早日找到新戀情、生小孩，前夫也鼓勵她找對象，還提醒她不要被騙財騙色。

大牙劇中和盧彥澤談姊弟戀，還被他強吻，拍攝時2人已婚，她笑說：「第一次覺得拍吻戲很難，導演說我太享受了，所以NG了至少10次。」勇兔認愛後，日後會和書偉同台演情侶？「可能無法，這樣戲裡外會分不清楚」，她看男友拍吻戲也無感，笑說：「我也會親別人啊，這樣很公平。」

楊子儀在劇中分飾兩角，角色個性差異懸殊，和林筳諭劇中關係密不可分。林筳諭角色形象高冷，但她活潑開朗又愛開玩笑，她表示劇裡有很多和楊子儀的親密戲，若是有大尺度的戲也沒有問題：「我的接受度滿高的，主要是看戲，如果能挑對手那當然更好啊！」

楊子儀趁機爆料劇中一場爭執戲，林筳諭拿起包包要砸人，結果打中他的頭，楊子儀表示：「隔天劇組發現包包上有血跡，我才發現原來我的頭皮被打到建濺血。」《一個屋簷下》將於11月8日起於台視及三立都會台同步播出。