58歲香港女星葉童，因在經典電視劇《新白娘子傳奇》女扮男裝飾演許仙，讓她紅遍中港台三地，不過近年較少作品的她，頻被指老了不少，今(10日)資深媒體人汪曼玲曝光與她的合照，葉童真實狀態引起熱議。

汪曼玲為慶祝葉童出道39年，特地和她相約吃飯，她也打趣說2人認識10幾年，竟然第一次聚餐，並曬出合照，只見葉童頂著一頭銀白色頭髮，對著鏡頭比YA燦笑，但明顯可看出眼角皺紋，髮際線也有點後移，但網友仍力撐她這樣已保養很好了。

葉童近照曝光。(圖／翻攝自汪曼玲微博)

葉童年輕時相當貌美。(圖／本報系資料照)

其實之前葉童拍攝在大街吃東西的影片，就被發現面容消瘦不少，看起來很憔悴，遭指皮膚鬆弛、看起來顯老，讓網友都驚呼瘦到認不出來，希望她可以吃胖一點。

《新白娘子傳奇》至今仍是不少劇迷心中的經典，不過當年卻找來葉童女扮男裝飾演許仙，這讓大家相當好奇，為何不直接找男生來演，對此，女主角趙雅芝多年後也解謎，因為許仙的人物設定是優柔纖細的形象，但這樣的性格很難在當年的現役演員中，挑選出適合的人選，剛好葉童在前一部戲中反串演出，瀟灑美型完全符合夏祖輝對許仙的要求，所以邀了葉童加盟，也因此締造出經典角色，她也被封為最美許仙。