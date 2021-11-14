香港資深男演員胡楓昔日曾和功夫巨星李小龍搭檔之外，還是張學友、黎明和林憶蓮等大明星的乾爹，今年已高齡89歲的他，依然活躍於戲劇領域，在影視作品都還能看到他身影；近日女星楊卓娜在抖音分享拍戲花絮，大前輩胡楓等開拍時眼神呆滯神情意外曝光，網友看了都很心疼，不捨表示「快90歲的老人家半夜還在拍戲，太敬業」。

胡楓在1953年就加入演藝圈，至今有大量影視作品，又和數不清大咖合作，像是李小龍、蕭芳芳等家喻戶曉的巨星；隨著年紀增長，到了80、90年代後他就變德高望重的前輩，前前後後收了14名乾兒子、乾女兒，其中張學友、黎明和林憶蓮都要叫他乾爹，身份不凡。

女星楊卓娜在抖音分享拍戲花絮，網友發現89歲胡楓半夜還在等拍戲，眼神呆滯模樣令人心疼。(圖/ 摘自楊卓娜抖音)

儘管胡楓已邁入89歲高齡，但他仍持續演藝工作，每年幾乎都有電視劇作品，近期正在拍攝《童時愛上你》，同劇女演員楊卓娜日前在拍攝之餘，在抖音曬出幕後花絮影片，深夜12點多在等開拍一場吃飯的戲，她隨意拍了同劇演員們在等待的狀況，恰好捕捉到胡楓疲憊呆滯的模樣，和身旁年輕演員精力充沛的狀態呈現大反差。

畫面曝光後，許多網友都很心疼胡楓都已經這把年紀，在深夜還得拍戲工作，紛紛不捨表示，「89歲還要半夜拍戲太辛苦了吧」、「好敬業，但還是很不捨一個爺爺這種時間不能睡覺」、「心疼老人家」、「演員真的不容易」。