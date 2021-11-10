港星張柏芝當年以一張盛世美顏踏入演藝圈，讓她火速打開知名度，而天生麗質的張柏芝，儘管已是41歲的熟女，她仍擁有一張高顏值和纖細身材，一點都看不出是3個孩子的媽，今（10日）陸網更瘋傳一組張柏芝被粉絲包圍的無P照，不少人都把焦點放在張柏芝的挺鼻上，還忍不住驚呼：「是真實存在的嗎」。

照片中，張柏芝身穿羽絨服和牛仔外套拼接而成的外套，盤起長髮的她，隨興地在額頭兩側露出瀏海，讓張柏芝看起來有個性又不失溫柔氣質，而張柏芝身旁還圍繞許多粉絲要跟她拿簽名，張柏芝親民地露出淡淡微笑，並專心拿筆為粉絲簽名。

張柏芝無P照曝光。（圖／取材自Bunny小課堂微博）

張柏芝真實顏值絕美。（圖／取材自Bunny小課堂微博）

天生麗質的張柏芝輕鬆駕馭網友鏡頭，儘管沒有濾鏡和美顏，張柏芝的顏值依舊絕美，她五官俏麗、瓜子臉蛋相當小巧，張柏芝狀態極佳，網友都大讚張柏芝實在太美，還有人驚呼：「簡直絕了！這個鼻子和眉眼，是真實存在的嗎」、「鼻子線條也太優了吧」，微博還以「張柏芝側臉生圖」熱搜關鍵字引發討論。

張柏芝當年以一張盛世美顏踏入演藝圈，讓她火速打開知名度，張柏芝也交出《喜劇之王》、《星願》、《最強囍事》等代表作，張柏芝事業成績亮眼，她的感情生活也頻引發討論，張柏芝與謝霆鋒有一段5年婚姻、育有一對兒子Lucas與Quintus，不過張柏芝離婚後，在檯面上始終單身的她，卻在2018年無預警生下兒子，但張柏芝對孩子生父的身分保密到家，張柏芝至今都不願說出真實身分。