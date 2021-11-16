大S6月時不滿老公在微博發表有關政治兩岸言論，一度鬧到要離婚，近來又被爆料「準備官宣離婚」，加上汪小菲改回本名汪少菲，更刪光「和大S相關貼文」，讓網友到汪小菲母親張蘭直播影片留言詢問，張蘭雖沒回覆卻直接點讚，被推測疑似默認，如今又在社群網站更新近況，引起網友熱議。

張蘭日前被網友詢問大S與汪小菲婚變消息，當下她雖沒直接回覆，卻是直接點讚該則評論，讓許多人都認為默認此事，隔日她疑似在自家豪宅中，拿出超大燒烤機器，親自烤全羊要給兒子汪小菲享用，更透露晚一點兒子會回家用餐，影片笑著直呼「幸福啊，好幸福啊」，表情藏不住洋溢的滿滿幸福感，似乎懶得理會汪小菲婚變謠言。

張蘭言論引起大批網友關注。（圖／張蘭抖音）

不過，張蘭卻多次在影片底下留言，「沒有人一生都是春天，也沒有人一生都是冬天」、「格局一大，天地一寬，自然覺得人生海海，山山而川，不過爾爾」、「我們都是人人都是自己命運的預言家，你每天重覆自己的話，會植入到自己的潛意識，直到你的生活變成自己樣子」，雖沒有仔細明講是什麼事情，但讓人推測是在講汪小菲與大S的婚姻。

汪小菲日前在微博寫下：「今天十月一號，我想起來我原本的本命（本名），我不叫汪小菲，我叫汪少菲，這是我的本名」，還直接改掉帳號，接著被網友發現不僅刪光「大S相關貼文」動態，就連個人簡介都改成「小玥兒他爸」，完全沒有與大S相關字眼，讓網友驚呼是要切乾淨兩人關係。