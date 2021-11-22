藝人大S、汪小菲今（22日）發聲明宣布結束10年婚姻，未來兩人將以父母、朋友身分愉快相處，並繼續共同扶養孩子，小S稍早也於臉書發聲，可沒談到姐姐離婚一事，而是吐露大女兒去做公益的體悟，暖心發言受到大家狂讚一番。

小S稍早在臉書發文，表示感謝大女兒Elly的好朋友與對方的母親，原來是對方帶著兩個女孩參加「宜蘭縣冬山鄕清寒學童白米捐贈公益活動」，並隨文附上認證照，只見Elly和朋友抱著一袋袋白米，分送到各家庭，畫面相當有愛。

小S說，Elly回家後向她分享做公益的心情，坦言親眼看到這麼多真正需要幫助的人之後，才發現自己之前的抱怨有多麼的微不足道，聽完女兒的一番體悟後，小S感到相當欣慰，回應道：「這世上有太多需要幫助的人了！媽媽很開心你有惻隱之心，能幫助別人是我們的榮幸！要一直做下去！」

貼文PO出後，母女倆溫暖正面的言行受到網友熱烈討論「真的好棒，有能力幫助別人其實真的好幸福啊」、「女兒跟媽媽一樣美麗的外表配上美麗的內心」、「小s把女兒教的很棒，自己也都當榜樣」、「懂感恩的小孩 身教 言教都非常棒」、「很棒的教育」、「施比受有福，世上又多一個懂得惜福的孩子」。