「台灣第一名模」林志玲在2019年宣布與小她7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA結婚，婚後夫唱婦，林志玲隨定居日本，把生活重心轉往家庭，而林志玲昨（27日）晚則罕見發文談「美好生活」，字裡行間充滿正能量，而林志玲難得曬照也吸引網友留言討論。

林志玲婚後就鮮少更新社群網站，而她昨晚則在IG曬出美照，並發文分享：「原來美好生活來自於～感謝擁有，感謝遇見，感謝平凡的日常，感謝日常中的驚喜，感謝我們都這麼努力。時時感謝，擴大我們對生活的滿足感。讓幸福純粹，快樂就可以很簡單。冬天來了，轉眼就春天了～」，林志玲難得更新社群，一發文就充滿正能量。

而林志玲照片中，她一如既往散發知性與優雅氣質，一雙大眼睛和白嫩顏值相當吸睛，凍齡顏值讓人不敢置信林志玲在明天將過47歲生日，林志玲當人妻2年依舊保有名模的高顏值，網友也紛紛留言：「志玲姐姐還是這麼暖」、「好美的林志玲」、「感謝善良的妳，讓很多人幸福」。

林志玲與AKIRA結婚2年多，夫妻感情甜蜜，林志玲今年6月更在IG曬出，與AKIRA在雨中共舞照，開心與大家分享結婚2周年喜悅：「不安的世界，有彼此相伴，感謝生命的每一個啟程，兩週年快樂，Happy anniversary。」字裡行間藏不注滿滿幸福。