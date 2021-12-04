關穎（右）帶女兒C.C.出席代言活動。（Monkey Bow提供）

關穎的六歲女兒C.C.今（4日）出席代言的兒童飾品品牌活動，C.C.在媽媽的帶領下現身，寶貝千金初登場，關穎和老公朱志威帶著2個弟弟Phi Phi和DD一同到場，全家總動員當應援團，朱志威更頭戴攝影機，做足專業準備為女兒記錄重要時刻，關穎笑說：「她爸爸今天是攝影師和頭號粉絲，我是經紀人兼助理。」會後受訪問C.C.知不知道今天來做什麼，她童言童語說：「賺錢」模樣超萌。

C.C.首次以代言人身分公開亮相，表現可愛大方，關穎說：「她很開心，反而我很緊張。」她願意讓女兒亮相，除了力挺品牌，也想留下美好紀念「小孩長得很快，我想要在她天真可愛無邪的年紀，留下這個不同親子互動的紀錄」；C.C.今穿藍色蓬蓬裙洋裝，頗有主見地表示：「我小時候喜歡穿蓬蓬裙，現在喜歡穿舒服的褲子。」關穎透露女兒在學校上過體育課後，就知道穿褲子比較方便。

C.C.還是小學一年級新鮮人，就成為與品牌合作聯名系列的小小設計師，關穎讚美女兒擔任設計師很認真：「她自己對藝術和畫畫很有興趣，也很愛漂亮，這次她把自己對小朋友飾品的想法和創意，都有一直跟品牌溝通。她很高興可以參與，第一次設計東西，覺得很好玩，也很開心。」

關穎對藝術與時尚的喜愛和獨到品味，透過言行身教傳承給寶貝女兒，她說：「像烹飪、藝術、舞蹈和音樂欣賞都有讓小孩去參與和學習，其實沒有刻意去教美學，很多事情都是耳濡目染去累積的。」她也透露C.C.對於裝扮也越來越有自己獨特的想法，「小時候因為學芭蕾，她偏愛蓬蓬紗裙這類型的小公主風格，現在她有接觸韓國的街舞，也開始跟我說她喜歡酷一點、有型的服裝。」