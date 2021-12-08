伺服器指標股緯穎（6669）本波股價重返千金寶座後，維持高檔不墜，是千金族群中表現最亮眼者，具吸引力的營運基本面再獲外資青睞，瑞銀證券最新升評「買進」，加入樂觀派陣營，並將推測合理股價由850元，一口氣拉升到1200元。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，緯穎經過2021年營收幾無成長的沉潛，2022年掌握元宇宙帶動資本支出大商機，營收重拾強大年增性，估將成長24％，完勝其他伺服器ODM廠的10～20％。

緯穎剛公布11月營收，寫下單月歷史次高，摩根士丹利證券指出，緯穎營收超越市場期望，若零組件供應更順暢，單季營收還有上檔空間。樂觀派外資預期，緯穎2021年每股純益48.36元，與2020年相去不遠，然2022、2023年以每年增加二個股本速度增長，來到69.23與89.96元。

緯穎的營運成長性如此強大，主要來自三大理由：一、瑞銀預期，因人工智慧應用提升，全球科技巨擘2022年伺服器出貨年增16.4％，高於2021年的10.3％。在美國領導級雲端服務供應商（CSP）中，微軟與臉書（Meta）持續創造伺服器出貨強勁成長動能，且二大CSP都是緯穎重要客戶，估計緯穎2022年將供應微軟與臉書約四成伺服器。

二、臉書資本支出財測高達290～340億美元，展現切入元宇宙的龐大決心，基於緯穎獲得40％伺服器訂單前提，研判臉書將占緯穎2022年營收六成之多，接著是微軟的占比34％。三、亞馬遜對緯穎的營收貢獻度提高，營收占比從2021年的低個位數百分點，提升到2022年的5～10％之間。