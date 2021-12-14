台股今(14日)開低走低，電傳金一片綠油油，終場收在17599.37點，下跌168.23點，成交值3011億元，三大法人合計賣超176.1億元，其中，即將過節放假的外資連續3個交易日賣超，今賣超金額更擴大到155.98億元，賣超第1名是陽明，賣超1.6萬張，周四將除息的台積電也遭外資棄息，賣超6,793張。

盤後統計三大法人買賣超，外資及陸資賣超155.98億元，自營商賣超46.66億元，僅投信買超26.56億元，合計賣超176.1億元。

觀察外資賣超前10大個股，以賣超陽明16,009張最多，賣超第2至第10名依序為金寶、國泰智能電動車(00893)、長榮航、台積電、榮成、飛宏、明基材、大同、中信中國高股息(00882)，其中，包括陽明、金寶、飛宏以及明基材等4檔，都是外資昨日買超前10大的個股；另外，長榮航、大同則是連續賣超，其中，外資已連續12個交易日賣超。

值得注意的是，台積電本周四將除息2.75元，外資今日則是連續3個交易日賣超。

至於外資買超前10大個股則為華通、萬海、華航、富邦越南(00885)、國碩、友達、神達、康舒、廣達以及中壽；其中，華航、友達均為外資昨日賣超前10大個股，今日轉賣為買。