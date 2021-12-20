公投後的第一個交易日，台股今(20日)盤中一度下挫166點，有網友在PTT股板留言「說好的慶祝行情呢？」，網友也以諧音造句留言「4個不同意 臺股變無力」、「四個不同意 跌到你滿意」，還有網友找財經專家出氣「四個不同意怎麼還是慘綠，看看多少財經專家騙人」也有網友提醒「星期五美股大跌別忘了」。

台股開盤以17812.81點、漲0.22點，接近平盤開出後，指數隨即翻黑跌破17800點，10點過後再失守17700點，盤中一度下殺至17646點，下挫166點，台積電盤中跌破600元大關，來到598元，跌幅1.48%，早盤還撐在平盤之上的航運族群、特別是貨櫃三雄也在10點30分後翻船，拖累大盤指數。

看著台股開平走低，網友留言問「說好的慶祝行情勒？」、「說好的萬八？」、「黑手又來護盤了 大盤第一盤還可以開紅」、「外資知道一定會缺電 先跑光了...........」、「台股今天是綠色的顏色?」，也有網友搭上熱門時事，留言「力宏變盤」、「蕾神之錘來了」、「蕾神之鎚會不會太無敵了？沒一個議題能打的」。

網友也紛紛以諧音造句留言「4個不同意 臺股變無力」、「四個不同意 大盤不同意」、「四個不同意 跌到你滿意」、「4個不同意，出貨更有力」、「四個不同意，股票全沒力」、「四個不同意，出貨真容易」、「四個不同意，不能去抗議」、「四個不同意，持股套下去」、「四個不同意，大家都不同意上萬八」。

也有網友留言表示「星期五美股大跌別忘了」、「震央在歐美 歐美不停 台股不停」。