主任檢察官高一書談偵辦營業祕密保護實務。(楊宗灝翻攝)

由南科管理局舉行的「營業祕密戰略及經貿商機演講培訓」，第二場營業秘密戰略致勝之道13日登場，主講人之一的中原大學財經法律學系教授陳櫻琴認為，美國以《經濟間諜法》來對付商業間諜，全球高科技研發競爭，國內外搶人才已成為常態，受雇於企業的員工，應具備職業與就業倫理。

主任檢察官高一書建議，企業要主動盤點公司的營業祕密，進行清點、辨識、文件化、價值評估和登錄管理等程序，才能在訴訟攻防中立於不敗之地。如何防止員工帶槍投靠，應注意避免成為被害人，也要避免成為加害人，對於營業祕密法的規定應有所認識，如「法人兩罰」，一旦有營業祕密洩漏情事，處罰對象可包括行為人和公司法人。

律師吳尚昆歸納歷年法院案例重點舉例，一家專做台日往來的貨運公司，離職員工利用職務之便，將原公司的客戶名單及簽收單中的資訊，擅自重製至個人手機中，並跳槽到相同業務的新公司。原公司告離職員工侵害營業祕密，但智慧財產法院判決，原公司僅單純要求員工「要將簽收單交回公司」，並沒有做到「合理的保密措施」，最後公司以敗訴收場。

陳櫻琴說，營業祕密保護網的嚴密與否，除了法律制度面的周全外，就員工而言，一旦受雇於企業，就應有最基本的職業倫理和就業倫理，發生「帶槍投靠」的案件，企業界應同聲譴責，就像不宜買受來路不明的產業情報資料一樣，否則以目前的營業祕密法規定，會罰及「輔助侵權」業者，實值提高警覺。