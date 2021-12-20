針對分析師郭明錤最新報告指出大立光(3008)已與某一線中國手機品牌簽署採購LTA，大立光表示，無法評論，但強調，公司與摩托羅拉訴訟持續進行中。

今天郭明錤發布最新報告指出，根據我們最新調查指出，大立光近期已與某一線中國手機品牌簽署採購LTA(Long term agreement)，這是大立光第一次與中國品牌簽署LTA，簽約前大立光對該品牌的2022年鏡頭出貨量年衰退約15%到20%，在簽約後則顯著改善為年成長20%。

郭明錤表示，在美國的華為禁令前，華為是大立光最重要的中國鏡頭客戶，華為佔大立光營收30%到40%，美國華為禁令後，華為在中國的市佔率流失到到其他中國品牌，其他中國品牌因對鏡頭規格要求低於華為，故大立光並非主要鏡頭供應商，故即便光學規格升級，大立光不僅受益不大，甚至在中國市場的出貨/營收逐年顯著衰退，而這也是大立光營收與利潤衰退的主因；大立光與某中國一線品牌簽署LTA視為一個里程碑，我們認為，在可見未來，大立光與其他中國品牌簽署LTA的機率大幅提升，未來大立光在中國市場鏡頭出貨量可望將自約年衰退20%顯著改善至年成長20%。

郭明錤認為，大立光最壞已過，展望2022年，大立光來自新訂單的成長驅動包括Tesla、元宇宙、iPhone鏡頭升級與iPhone VCM。

郭明錤報告發布後，市場揣測近期大立光與聯想集團的摩托羅拉專利訴訟已達成和解，不過大立光否認和解，大立光表示，公司與摩托羅拉訴訟持續進行中，對於郭明錤的報告無法評論。

大立光證實已於12月初向美國北加州法院遞狀提告聯想集團旗下摩托羅拉行動技術公司銷售的5G智慧手機侵害大立光所擁有的6項光學鏡頭專利，大立光重申，捍衛專利、智慧財產權決心始終未變。

綜觀過去大立光提起專利訴訟，除玉晶光(3406)及先進光(3362)營業祕密竊取是針對公司提告，其餘均是在美國針對「品牌廠」提告，且過去數次專利訴訟，大立光幾乎是戰無不勝，顯示大立光出手前已做足準備，選擇在重視專利的美國興訟，對擁有綿密專利保護網的大立光相當有利，市場預期，此次大立光獲勝的機率不小，不僅有機會藉此建立新的防護網，減緩大陸舜宇等光學鏡頭廠低價搶單進逼壓力，對台灣光學鏡頭產業將有正面助益。