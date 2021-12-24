據美國之音報導，美國總統拜美東時間登星期四（12月23日）簽署《防止強迫維吾爾人勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），使之正式生效成法。法案將禁止新疆產品進口美國，除非企業能提供明確且令人信服的證據，證明產品非由強迫勞動製造。有關禁令將在法案生效180天後開始實施。

獲得國會兩黨廣泛關注和支持的編號H.R. 6256《防止強迫維吾爾人勞動法》最終協調版上周先後獲得美國國會眾議院和參議院的一致通過。法案將禁止任何強迫勞動生產的產品進入美國市場，並給予企業舉證責任，必須證明其從新疆進口美國的產品供應鏈中無強迫勞動，才能獲准進口。

美國國務卿布林肯在法案簽署生效後發表聲明稱，解決強迫勞動問題是本屆拜登政府的優先事項。布林肯強調，美國已經採取了多項具體措施，包括簽證限制、金融制裁、進出口管制，以及發佈關於新疆人權狀況的商業諮詢等，「所有這些都要求盟友和合作夥伴共同採取行動，確保所有全球供應鏈不使用強迫勞動，包括來自新疆的強迫勞動」。

布林肯說：「這部新的法律將提供美國政府新的工具，防止在新疆強迫勞動製造的商品進入美國市場，並進一步推動向該為那些暴行責任的個人和實體問責。」布林肯還呼籲北京當局，立即停止針對新疆維吾爾穆斯林和其他少數民族群體所進行的種族滅絕和反人類犯罪行為。

《防止強迫維吾爾人勞動法》正式生效獲得美國民主與共和兩黨的一致支持，此舉被視為是美國政府在北京冬奧會登場前，再次針對中國新疆人權問題採取的另一強硬措施。這個月初，拜登政府宣佈不派遣官方代表出席明年2月的北京冬季奧運會，以外交抵制這項運動賽事來兌現美國「捍衛人權」的承諾。

美國眾議院議長裴洛西在聲明中贊揚拜登總統將法案簽署成法律，並稱這象徵了白宮和國會兩黨一道採取強有力的措施來打擊新疆強迫勞動的暴行。

「中國政府對維吾爾人和其他少數民族穆斯林持續進行的種族滅絕是對整個世界良知的挑戰，」 裴洛西在聲明中說，「這就是為什麼眾議院兩度通過立法，追究中國共產黨剝削強迫勞動的責任，並要求他們結束這種可怕的行為。」

「國會在兩黨兩院的基礎上，將持續譴責和對抗中國共產黨在新疆和其它地方侵犯人權的暴行，從香港到西藏，再到大陸。如果美國因為商業利益而不為中國的人權發聲，那我們就失去了所有為世界各地人權發聲的道德權威，」裴洛西說。

《防止強迫維吾爾人勞動法》包含的一項核心概念為「可反駁的推定」（rebuttable presumption）制度。意即除非得到美國當局的無強迫勞動的認證，否則一律推定凡在新疆製造的產品均使用了強迫勞動，因此會按照《1930年關稅法》（1930 Tariff Act）禁止進口這些產品。根據法案內容，有關禁令將在法案生效180天後開始實施。

法案將要求美國國土安全部擬定一項清單，列舉出與中國政府合作壓迫新疆維吾爾穆斯林少數民族的實體，並禁止所有透過強迫勞動生產的商品流入美國市場。

在美國國會中主要推動《防止強迫維吾爾人勞動法》的共和黨聯邦參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio R-FL）在法案簽署成法後發表聲明稱，這項法律是迄今為止美國在追究中國共產黨使用強迫勞動問題上，採取的最重要且最具影響力的行動。

「法案將從根本上改變我們與北京之間的關係，」魯比奧在聲明中說，「這部法律還應該能確保美國人不會在不知情的情況下，再購買到由中國奴隸勞工所生產的商品。」「我期待與拜登政府和所有國會同仁一同合作，確保新法律得到正確實施和適當執行。」

美國國會暨行政當局中國委員會主席、民主黨聯邦參議員默克利（Sen. Jeff Merkley D-OR）表示，《防止強迫維吾爾人勞動法》的生效向北京釋放了一個響亮和明確的信號。「現在《防止強迫維吾爾人勞動法》已經送到拜登總統的桌上並簽署成為法律，我們終於可以確保美國消費者和企業可以在購買商品的同時不會無意間成為中國可怕的侵犯人權行為的共謀。」

默克利接著提到即將在明年2月登場的北京冬季奧運會。他說，「正當中國政府試圖用即將到來的奧運會洗白他們的種族滅絕並借此機會宣佈勝利的同時，這部法律釋放了一個強有力、跨黨派的信息，那就是美國不會對此視而不見。」