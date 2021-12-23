大立光（3008）連日股價飆漲逾二成，也推升力旺（3529）及譜瑞-KY（4966）股價重新站上2千元之後，今（23）日2千元以上俱樂部明顯休兵，跌落至2500元以下，但千金股整體表現較強，尤其AES-KY股價於近11點半時強勢鎖住漲停。

電動車電池概念股、以生產高功率鋰電池模廠為主的AES-KY，今年前三季每股獲利（EPS）23.06元，已大幅超越去年EPS僅14.17元，由於10月及11月營收都維持在10億元以上高檔，法人圈預期第四季營收及獲利都有機會創新高，近日外資多偏多操作，是扮演今天股價漲停抵1760元、創歷史新高的重要關鍵。

AES-KY今天股價衝上漲停、創歷史新高後，也一口氣追過旭隼及富邦媒，爭奪成為台股高價股老七，目前股價僅次於股王矽力-KY股價茖低於4800元、股后信驊近3400元、大立光低於2500元、力旺及譜瑞-KY約各在2100元以上及2千元以上，就是祥碩約在1795元平盤，AES-KY漲停價1760元十分逼近祥碩。

因此，若AES-KY股價若明天持續攻堅，祥碩若股價沒有急起直追，AES-KY股價很有可能力拚高價股老六，再寫新紀錄。