美國對中政策重拳出擊，日前經美國參眾兩院一致壓倒性通過的新疆法案，於當地時間23日由美國總統拜登簽署成法。最新法案將全面禁止進口來自中國新疆的商品。

路透引述白宮公布，拜登23日簽署「防止強迫維吾爾族勞動法」，禁止進口來自中國新疆的商品，並對在該地區從事強迫勞動的外國個人實施制裁。

拜登推特發文表示，美國將繼續使用一切工具，確保供應鏈中不存在來自新疆和中國其他地區的強迫勞動產品。

此前，美企英特爾（Intel）在供應商的公開信中，要求不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務，消息在中國引發反彈。英特爾中國隨後表示，初衷是確保遵守美國法律，並非表達立場。

中方曾多次強調，新疆存在所謂「種族滅絕」和「強迫勞動」是世紀謊言。中國外交部24日再回應表示，美國涉疆法案粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，奉勸美方立即糾正錯誤，中方將視形勢發展作進一步反應。