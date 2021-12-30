下周國際新聞事件

01/03　周一 Markit南韓12月製造業PMI

Markit歐元區12月製造業PMI終值

Markit美國12月製造業PMI終值

美國11月建築支出

01/04　周二 Markit澳洲12月製造業PMI終值

南韓12失業率

Jibun銀行日本12月製造業PMI終值

德國11月零售銷售額

德國12月失業率

Markit/CIPS英國12月製造業PMI終值

ISM美國12月製造業PMI

JOLTs美國11月職缺報告

01/05　周三 API美國原油庫存報告

Markit歐元區12月服務業/綜合PMI終值

MBA美國抵押貸款申請

ADP美國12月民間就業報告

Markit美國12月服務業/綜合PMI終值

EIA原油庫存報告

01/06　周四 聯準會FOMC會議記錄

Markit澳洲12月服務業/綜合PMI終值

Jibun銀行日本12月服務業/綜合PMI終值

德國11月工廠訂單

Markit/CIPS英國12月服務業/綜合PMI終值

德國12月通膨率

美國11月進出口、貿易收支

美國請領失業給付人數

ISM美國12月非製造業PMI

美國11月工廠訂單

01/07　周五 日本11月家庭支出

東京12月CPI

美國12月汽車總銷量

德國11月進出口、貿易收支

德國11月工業生產

歐元區12月通膨率

美國12月非農就業報告

工商社論》2022年全球及台灣經濟的展望
調查：2022年美國投資人最怕通膨
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