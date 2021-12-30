下周國際新聞事件
01/03 周一 Markit南韓12月製造業PMI
Markit歐元區12月製造業PMI終值
Markit美國12月製造業PMI終值
美國11月建築支出
01/04 周二 Markit澳洲12月製造業PMI終值
南韓12失業率
Jibun銀行日本12月製造業PMI終值
德國11月零售銷售額
德國12月失業率
Markit/CIPS英國12月製造業PMI終值
ISM美國12月製造業PMI
JOLTs美國11月職缺報告
01/05 周三 API美國原油庫存報告
Markit歐元區12月服務業/綜合PMI終值
MBA美國抵押貸款申請
ADP美國12月民間就業報告
Markit美國12月服務業/綜合PMI終值
EIA原油庫存報告
01/06 周四 聯準會FOMC會議記錄
Markit澳洲12月服務業/綜合PMI終值
Jibun銀行日本12月服務業/綜合PMI終值
德國11月工廠訂單
Markit/CIPS英國12月服務業/綜合PMI終值
德國12月通膨率
美國11月進出口、貿易收支
美國請領失業給付人數
ISM美國12月非製造業PMI
美國11月工廠訂單
01/07 周五 日本11月家庭支出
東京12月CPI
美國12月汽車總銷量
德國11月進出口、貿易收支
德國11月工業生產
歐元區12月通膨率
美國12月非農就業報告
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