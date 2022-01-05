去年11月美國離職人數再度改寫新高，此外職缺數量也逼近歷史高點，這些跡象都凸顯直到去年底，美國就業市場依然相當緊俏。

美國勞工部最新統計，去年11月全美自願離職人數達450萬人，比前一個月增加30萬人、辭職率為3％，略高出10月的2.8％，幾乎重回9月時期的水準。

同期間11月職缺數量也達1060萬個，雖較10月的1100萬個減少，但依舊居高不下。

另一方面，最新的民間企業職缺分析指出，去年12月底企業對勞工的需求持續增加。根據求職網站Indeed估計，12月底美國職缺數量將續增到1200萬個。

勞工部的統計數據通常比民間機構提供的報告落後約一個月。而且勞工部的調查也未反映Omicron迅速擴散對就業市場帶來的衝擊。美國Omicron疫情自從去年12月開始升溫，如今美國經濟已有許多領域都受到影響。

Indeed經濟學家邦克（Nick Bunker）指出，鑒於當前就業市場提供許多就業機會，導致勞工不斷跳槽轉職。他還提到，受到疫情影響，低薪部門將持續面臨離職人數攀升的危機。

目前包括零售、休閒娛樂及餐飲、專業與商業服務、醫療保健與社會救助等領域均遭遇人力流失的困境。

Grant Thornton首席經濟學者史汪克（Diane Swonk）表示，所有人都可感受到辭職率正在攀升。她認為待遇較低的小公司與大企業在就業市場的競爭將更形困難。她說大企業有能力吸收大幅調薪的成本，而不用像小公司，把這項人事負擔轉嫁到消費者身上。

經濟學家認為，勞工離職多為更好的待遇與更具彈性的工時。至於在醫療保健業，勞工離職則是來自疫情造成的工作壓力持續增加。該產業11月辭職率經季節因素調整後已升高到3％，創該調查開始以來最高。