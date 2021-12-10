記憶體品牌廣穎(4973)第四季營收持續回溫，2021年11月合併營收4.07億元，月增15.6%，年增率6.6％；前11個月合併營收37.75億元，比去年同期微減3.95%。

展望營運後市，廣穎公司表示，目前來看明年發展相當正向，主因是今年各個在地化經營的市場表現都相當不錯，也看到明年將可以有更多的發展。此外，今年廣穎在工控/B2B/EC通路的經營，與電競商品的銷售也有諸多斬獲，相信在這些基礎上，都讓明年有更多發揮的機會與空間。

下半年進入傳統旺季，廣穎也加快推出新產品，並擴及多元產品線。看好SSD銷售持續暢旺，推出首款固態硬碟外接盒-PD60，還推出軍規抗震防水外接式硬碟-Armor A66；另發表線材-LK15CC，搭載新一代傳輸主流Type-C埠，適用新型智慧型手機、平板、筆電及各式OTG裝置；還有切合消費者使用需求的充電器-QM16，搭載雙接口(USB Type-A與Type-C)與雙快充。