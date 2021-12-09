悲情金曲〈你怎麼捨得我難過〉歌詞貫穿全片。（甲上提供）

名導關錦鵬因為擅長刻畫角色情感，被各界譽為「影帝影后製造機」，歷年合作過的演員包含張曼玉、梅艷芳、張國榮，相繼於國際影壇上發光發熱，尤其《阮玲玉》更令張曼玉榮膺柏林影后，寫下首位華人演員獲此殊榮的紀錄。當年作品連續開出紅盤，關錦鵬以《紅玫瑰白玫瑰》、《越快樂越墮落》達到生涯巔峰，卻勇於選擇突破社會保守風氣，堅持拍出同性之間的愛情電影《藍宇》，並再三強調這是部拍給所有人看的電影，無論如何都要將這部電影拍成。

值得一提的是，關錦鵬曾向《三聯生活週刊》透露，傳奇巨星張國榮曾因題材敏感，勸告他不要拍，甚至問是不是以後不要一起合作了，但是不久後就主動打電話給關錦鵬，毛遂自薦自己創作的歌曲〈我〉，並說：「你那麼有勇氣，我最近有一首歌，把它送給你做主題曲好了。」但當時關錦鵬已經決定選用當時紅遍大街小巷的〈你怎麼捨得我難過〉，只好謝過朋友的好意，該曲亦成為貫穿全片的重要關鍵，片中胡軍、劉燁合唱1句「最愛你的人是我，你怎麼捨得我難過」，悲情歌詞相當刻骨銘心，經過20年，仍是粉絲心目中最具代表性的傳唱金曲。

這部華語愛情經典自2001年上映以來，一直是許多人心中最難忘的電影，所到之處都引發熱烈迴響，不斷累積新的粉絲，導演關錦鵬有莫大感觸，主演胡軍也曾感動表示，這是他與劉燁最欣慰的事。《藍宇》將於明（10日）全台上映，為回饋廣大粉絲支持，凡至戲院觀看該片即可憑票根至戲院櫃台領取限量A3原版海報1張，送完為止。