耶誕節將至，鳥松青工會前會長林綵薰與善心人士共同張羅了共206份禮物，令南家扶中心的兒少備感溫暖。國民黨高雄市議員黃柏霖、黃香菽，以及國民黨高雄市委員會副主委曹桓榮也一起送愛心。

鳥松區青工會的前會長林綵薰16年來不辭辛勞、默默付出，透過不斷的拜訪和詢問來號召善心人士，協助募集禮物，她表示，堅持這麼多年就是為了讓家庭、兒少可以感受到寒冬中被擁抱的溫暖，看到家庭快樂與滿足的笑容，也為自己帶來快樂。

在206張家扶兒少的許願卡中，都隱藏著每個家庭背後辛苦又溫馨的故事。其中一名國一女孩小如許了一個願望，她因自幼為隔代教養，由外祖母撫養長大，外祖母不僅長時間照顧小如，還安排出遊與戶外活動機會，用手機拍了很多照片。

由於小如的外祖母的眼睛視力退化，小如希望能得到一本相簿，期待將照片印出來，放入相簿中，可以與外祖母一起看照片。

南高雄家扶中心主任郭淑美表示，今年因為新冠肺炎疫情關係，很多家庭都受到極大影響，甚至不敢想如何過節，感謝高雄市鳥松青工會的夥伴仍然關注家扶兒的需要，願意支持耶誕許願活動。