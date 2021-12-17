孫德榮和賴薇如做公益。(經紀人提供)

孫德榮和賴薇如做公益。(經紀人提供)

孫德榮和賴薇如做公益。(經紀人提供)

孫德榮與賴薇如與伯諾集團旗下品牌一同發起公益活動「慢飛天使．愛要即時」，將55雙球鞋捐贈給心路基金會的慢飛兒們，12月20日生日的孫德榮表示：「今年是我61歲的生日，就是要給慢飛兒天使選擇屬於自己的一雙球鞋，並附上專屬名片小卡，讓慢飛天使有屬於自己的財產，希望我這小小的舉動，可以帶動社會對慢飛兒天使的關心，他們心地非常善良，且對人生也充滿挑戰，希望大家給慢飛兒的家屬鼓勵和支持，這一次的生日我覺得非常有意義，希望我在天上的慢飛兒妹妹能夠看見，我會持續做下去。」

孫德榮的妹妹是一位智商不滿3歲的慢飛天使。在10年前就幫妹妹做身體檢查，檢查出他腦裡有一塊腫瘤，但孫德榮建議家裡千萬不可輕舉妄動，因為開腦手術非常危險，妹妹平常是個活潑好動的人，每天到處玩，問話也只會順著話語的最後一個字相應回答，醫生也說10年內一定會發病。沒想到突然猝死，所以這一次的生日決定紀念妹妹孫德齡，才發起這項活動「慢飛天使．愛要即時」，希望能讓更多人了解慢飛兒，對慢飛兒有更多的重視，即時協助關懷他們。

孫德榮的妹妹最後在去年9月19日早上腫瘤爆開，跌倒昏厥，立即送進三總加護病房，孫榮榮提到他代表家屬簽了放棄急救聲明書，返家路途嚎啕大哭，自認自己是一個不稱職的二哥，萬事沒想到不到24個小時，天使妹妹就離開這個世界，但妹妹努力的迴光返照給他看2次，也是造成他心裡莫大的創傷和遺憾；因此孫德榮藉由這次公益活動來拋磚引玉，呼籲大家能善盡自己一份心力，不管是愛心捐款、捐贈物資，都能為慢飛兒帶來實質幫助。

心路基金會表示，面對慢飛兒的需求，最重要的就是給予支持與陪伴── 像心路家園的K歌高手「阿勳」，大半人生都在心路度過，而他最大的興趣就是唱歌，在各個舞台上都充分展現自己的歌藝；但是年紀已過60的他，視力、體力都明顯退化，因此老師也協助訂定健康計畫，隨時關注身體警訊，讓阿勳可以繼續從事自己喜愛的事，用愛陪伴慢飛兒活出精采的晚年生活。