徐若瑄近日捲入王力宏、李靚蕾婚變風波，富商老公李雲峰今（23）日透過律師發出聲明，「心疼我的妻子徐若瑄受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽。我不是舞台上的公眾人物，但作為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。」

李雲峰透過律師發出聲明捍衛愛妻徐若瑄清白。（圖／徐若瑄臉書、資料照）

李雲峰剛剛透過律師發聲明捍衛妻子，徐若瑄對於先生李雲峰的護妻聲明，徐若瑄所屬經紀公司威威巖娛樂表示：「我們知道，李先生非常堅持要捍衛妻子和家人的心情！我們身邊認識Vivian的人都知道，她個性有著原住民的熱情、對每個朋友都很好、真心對待如家人，也喜歡幫助別人、為人和善，這次的事件她也一直希望用以和為貴的方式處理，堅信愛與善良的力量遠勝過一切。縱使艱辛，也是無所畏懼。讓我們身邊的人看了很心疼！但此次她最心疼無辜受傷的家人。先生的捍衛，當然令她很感動，她希望此事件盡快落幕，不要再讓先生和家人委屈和擔心了。」並表示夫妻倆有共識6歲兒子Dalton即將要上小學，之後會減少小孩的相關發文曝光度，以個人和工作文為主，保護家人。