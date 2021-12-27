反坤輿自救會27日舉行座談，針對掩埋場恢復試運轉提出抗議。（反坤輿自救會提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府環保局24日依據環保署恢復坤輿廢棄物掩埋場試運轉計畫，引起反坤輿自救會不滿，自救會27日下午舉行座談會，陳清鑫更發出不自殺聲明宣告，捍衛他們的立場，不少環保團體也到場聲援。

陳清鑫說，自救會23日開記者會，卻有不認識的人要他小心一點，讓他徹夜難眠，也使得他聯想到多年前家人親友的種種意外，因此他今天慎重宣告不自殺聲明，絕不自殺、絕不發生意外。

陳清鑫表示，他肩負造橋鄉龍昇村民所賦予使命，會持續帶領鄉親抗爭，直到坤輿事業廢棄物掩埋場退場才會卸下重任。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉也提到，苗栗縣政府未遵照監察院調查報告，必須針對坤輿事業廢棄物掩埋場，聯外道路、入口處地磅、水泥建物還有經營的必要設施等問題，函復監察院如何解決這些問題。

粘麗玉表示，苗栗縣政府急著核發給掩埋場試營運，加上掩埋場離龍昇湖只有300公尺，其汙水必會汙染灌溉水，而且掩埋場底層防水布，已鋪設將近20年了恐怕已破損，汙水可能滲漏造成水環境汙染。

對此，苗栗縣府環保局回應，連外道路既作為供公眾通行用，坤輿公司自不得以大門、管制哨等方式干預他人之進出；水泥建物非屬坤輿公司所有，也不得作為坤輿公司掩埋場營運用途使用。

針對恢復試運轉計畫部分，環保局指出，縣府今年3月依規定中止坤輿公司試運轉計畫，不過業者提出訴願，環保署審議後，今年9月做成原處分撤銷，並需要在2個月內適法處分，環保局是行政機關，得依法恢復試運轉計畫，沒有轉圜餘地，但會請坤輿公司多和居民溝通。