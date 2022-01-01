據軍事新聞網站「國防新聞」報導，為因應中國大陸不斷成長的彈道飛彈與極音速武器能力，美國國會在最新通過的2022財年《國防授權法案》(NDAA)中，授權飛彈防禦局(MDA)研發雷射科技。此外，國會也額外撥款1億美元的導能研發基金。

在2022財年的NDAA中，明文要求國防部長授權MDA，和五角大廈其他導能方案進行協調，以針對彈道與極音速飛彈武器防禦任務進行導能計畫的管理、指導與預算編列。

NDAA還補充，MDA應優先進行該科技的初期研發，並針對該技術過渡到產業界進行管理，以支援美軍未來作戰能力。

華府智庫戰略與國際研究中心飛彈防禦問題專家卡拉科(Thomas Karako)表示，國會此舉在於確保科技研發與彈道飛彈防禦之間不會產生落差。飛彈防禦倡導聯盟（Missile Defense AdvocacyAlliance）負責人艾里森（Riki Ellison）則認為，2022財年的NDAA相當程度地恢復MDA之前進行導能科技的資金與責任。

艾里森強調，MDA的確應該如此。「他們先前已完成相關工作；不但規模龐大、預算驚人，甚至創建1個系統……足以用雷射擊落飛彈。部分光學零件與科技，迄今我們仍在使用」。

報導指出，艾里森所言乃是MDA的機載彈道雷射計畫。該計畫始於1970年代，並在小布希任內加速以因應彈道飛彈的威脅。不過，預算嚴重超與科技困境導致該計畫最終僅有驗證，缺乏後續作為。

美陸軍日前成功在史崔克甲車上驗證短程防空雷射。(圖/DVIDS)

事實上，MDA的機載雷射實驗載台曾在2010年成功摧毀1枚短程彈道飛彈。2012年，1架裝有雷射的戰機自加州愛德華空軍基地起飛，降落於亞利桑那州的大衛斯-蒙桑空軍基地後為長期封存。

報導表示，大約5年前，MDA將重心轉至低功率雷射驗證，以釐清將敵人飛彈自加力飛行階段擊落的可行性；最後卻因資金削減而功敗垂成。畢竟，對那時的MDA而言，長期目標為部署雷射在高空、高續航力的無人空中載具，以將進入早期飛行階段的洲際彈道飛彈擊落。

此外，國會也額外撥款1億美元的導能研發基金。其中，約5,000萬美元用於改進高能雷射光束控制的研究，還有2,000萬用於短脈衝雷射導能驗證。

傳統基金會核嚇阻與彈道防禦政策分析師蓋勒(Patty-Jane Geller)認為，國會增加導能研究的資金並授權MDA，此舉意義重大。因為，相較於陸基攔截設備，導能科技能協助美軍以更具成本效益的方式，解決巡弋飛彈與彈道飛彈的威脅。

她補充道，隨著美方更加關注印太地區動態，特別是北京正在此進行一系列的抵銷(offset)戰略，透過龐大的飛彈庫壓制美軍在印太地區的船艦與基地。也可能這是一種競爭戰略，想要讓美軍在飛彈防禦上花愈來愈多錢。

她說，「這就是為何我強調投資導能科技與其他先進技術，對於強化我們在預算競爭中的地位是這樣地重要」。