為提升官兵與單位戰備能力、轉變軍隊體能文化、減少官兵在訓練與勤務中受傷，並增加士兵心理韌性與耐力；自2019年起，美國陸軍開始試行「陸軍戰鬥體適能鑑測」(Army Combat fitness Test, ACFT)，並依據試驗結果不斷調整內容。然而，《陸軍時報》28日報導， ACFT能否順利取代傳統體能鑑測，最關鍵問題可能在女性官兵身上。

※自1980年以來的最大手筆改革

自2019年以來，陸軍就在各單位試行ACFT，並依據測試結果不斷地調整鑑測內容與成績標準。陸軍信誓旦旦，希望能於2022年4月正式實施ACFT，使其成為體測的正式成績，以取代自1980年實施迄今的「陸軍體適能鑑測」（Army Physical Fitness Test, APFT），進而完成美陸軍40年來體能鑑測的最大手筆改革。

※女性成潛在障礙？

然而，報導卻認為，女性官兵恐成為ACFT能否於2022年4月正式上路的「潛在障礙」。畢竟，美國國會先前在2021財年的《國防授權法案》(NDAA)中，要求陸軍無限期暫停ACFT，直到獨立研究單位完成審核為止。

因為，立法者擔心陸軍將ACFT與升遷還有軍職專長掛勾，不分性別同一標準會導致女性在升遷上處於不利地位。目前華府智庫蘭德公司正負責ACFT的審核，預計2022年初前可以完成。這是ACFT第二次獨立審查；上依次是由愛荷華大學進行。

※目前僅測驗，不納入正式成績

美陸軍總士官長格林斯頓指出，針對外界質疑，陸軍其實不斷調整ACFT方案。他相信，發展至3.0版的ACFT絕對能通過審核。在審核完成之前，官兵的ACFT成績僅供參考，不納入正式體測成績，故不影響升遷。

陸軍發言人則表示，一旦NDAA要求的獨立審查完成，陸軍會依據審核結果決定ACFT政策。

自2020年10月開始，陸軍開始以ACFT取代APFT，作為體能測驗項目。然而，截至2021年4月為止，仍有近半女性官兵無法通過新式體測；其中，又以剛入伍的女性不及格率為最高。

※44%女性無法通過

據陸軍4月份統計，相較於男性僅有7%不合格，高達44%的女性無法通過ACFT。此外，先前大多數人失敗的關卡是懸垂舉腿；但隨著陸軍不斷調整，目前對男性與女性來說最困難的關卡為2英里長跑，男女不及格率分別為5%與22%。

依據規定，受測者須在21分鐘內完成約3.21公里的長跑。儘管APFT在長跑的及格標準更高；但ACFT的長跑是在測驗完5種強度較高的項目後進行，才讓及格難度大增。

對男性而言，3下反覆最大重量硬舉、站姿爆發投擲、修正版伏地挺身，以及5公尺衝刺／負重拖曳／負重行走，都分別僅有不到1%的官兵不及格；懸垂舉腿約2%的官兵不及格，2英里長跑(約3.21公里)則有5%的士兵不及格。

至於女性，硬舉不及格比率約6%、站姿爆發投擲約15%不及格、修正版伏地挺身2%不及格、5公尺衝刺／負重拖曳／負重行走約12%不及格。至於懸垂舉腿與2英里長跑，皆為22%的女兵無法通過。

對於外界甚至國會一直抨擊的性別歧視，美陸軍一貫霸氣回應「戰場不分年齡與性別」。(圖/DVIDS)

※戰場不分年齡與性別

對於外界甚至國會一直抨擊的性別歧視，美陸軍一貫霸氣回應「戰場不分年齡與性別」，戰場不是一句「人家女生耶！」就能保住小命。戰場上敵人不會管你是男性還是女性。不論男女，只有符合標準的人才能留在陸軍；但成績呈現上，則略有調整。

在ACFT 3.0中，各項目最低及格成績分別為：3下反覆最大重量硬舉：140磅(63.5公斤)。站姿爆發投擲：4.5公尺。修正版伏地挺身：10下。25公尺衝刺／負重拖曳／負重行走：3分鐘內完成。懸垂舉腿：1下，若以棒式為替代則至少2分9秒。2英里長跑(約3.21公里)：21分鐘內完成。

在ACFT的3.0版本中，調整以回應外界質疑的地方包括：第一，針對懸垂舉腿一直是男女官兵不及格項目的榜首。ACFT 3.0的變革則是效法陸戰隊的做法，讓官兵在懸垂舉腿與棒式中擇一測驗。

第二，考量到外界質疑ACFT不利女性升遷，ACFT 3.0的成績結果將不以具體數字表現，而僅呈現該員在同性別中體能表現如何，進而讓官兵在晉升時能盡量做到性別平等。

更進一步地說，士兵在ACFT 3.0的得分將以5種顏色來呈現其「運動表現」，而非具體數字。這五種顏色分別為白金、金色、銀色、青銅與綠色。

其中，取得白金者為該士兵的體能表現，為全軍中同性別者的前1%；取得金色者為全軍同性別者的前10%；取得銀色者為全軍同性別者前25%；取得青銅色者為全軍同性別者的前50%；至於綠色，則是僅達最低標者。不過，前述標準的具體細節仍可修訂。