坤輿公司在苗栗縣造橋鄉設置事業廢棄物掩埋場，28日進行測試運轉，時代力量及反坤輿自救會30日指控，苗栗縣政府護航放水，但縣府環保局反駁並無放水。

苗栗縣府今年3月依規定中止坤輿公司試運轉計畫，不過業者提出訴願，環保署審議後，今年9月做成原處分撤銷，縣府環保局依行政命令，恢復試運轉計畫。

坤輿公司28日進場試運轉，自救會到場抗議，雙方暴發肢體衝突，甚至有多人掛彩，兩邊人馬還因此要互相提告。

時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭、苗栗縣議員宋國鼎與反坤輿自救會會長陳清鑫等人，30日上午在立法院舉行記者會，指控苗栗縣政府顯刻意放水，任意放任坤輿營運。

苗縣環保局指出，縣府3月5日中止坤輿公司試運轉計畫，後來因為坤輿公司提起訴願，縣府就坤輿公司所提訴願內容積極答辯，並在4月26日函送訴願答辯書到環保署。

環保局表示，當6月2日環保署訴願審議委員會召開陳述會議，縣府也積極表達主張立場，說明坤輿還沒辦法運轉，但意見未被採納，過程絕無放水。

坤輿公司也發表聲明，試營運期間將秉持「公開透明保證」的原則，給鄉親五大公開保證，也會把每日的數據，公佈在公司大門口，鄉親如有需要，也可在公司員工陪同的工安規範內，進入場內檢視相關作業流程，他們盼與在地民眾有良性溝通。