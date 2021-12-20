王力宏與李靚蕾撕破臉，李靚蕾指控王對婚姻不忠、召妓、不正當男女關係等，王力宏雖然在昨晚發聲反擊，但仍難敵「蕾神之錘」長文重擊，王力宏在今（20日）中午終於道歉，宣布暫時退出演藝圈，「蕾宏之戰」有可能告一段落，而今恰好是李靚蕾閨蜜侯佩岑的43歲生日，壽星侯佩岑今年生日相當低調，發文也僅寫下：「珍惜 感恩 祝福」，相當顧及好姊妹李靚蕾的感受。

今天是甜姐兒侯佩岑的43歲生日，她今年的慶生相當低調，僅在網上曬出印有Happy Birthday的氣球照，並寫下：「珍惜 感恩 祝福」，侯佩岑文末不忘再次感謝外界給她的生日祝福和關心。侯佩岑和李靚蕾情同姊妹，雙姝感情很好，侯佩岑去年生日時，她就和李靚蕾、陶喆嬌妻江佩蓉（Penny）一起過生日，她也開心曬出3人緊密地擁抱照。

由於李靚蕾近日忙著和王力宏「開戰」，婚變鬧得難看，侯佩岑體貼李靚蕾心情，不僅低調慶生，連照片都沒有入鏡，而充滿正能量的發文，看起來也像是在為好姊妹加油打氣，也吸引網友留言：「生日快樂！也好好照顧你的好友」、「生日快樂 也謝謝你成為她的後盾」。

不過，值得慶幸的是，李靚蕾和王力宏的「蕾宏之戰」，剛好在侯佩岑生日這天落幕。其實，王力宏日前發文證實離婚時，侯佩岑就恰好發文：「願我們都能安之若素 靜好如初」，看似隔空祝福好姊妹李靚蕾一切都好。