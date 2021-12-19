竹南鎮長方進興感謝所有捐助單位愛心。（謝明俊攝）

竹南鎮公所募集民生物資助弱勢家庭過冬。（謝明俊攝）

竹南鎮公所歲末送暖活動，現場免費提供春聯及福字等給弱勢朋友。（謝明俊攝）

竹南君毅中學餐飲科師生自行烘製愛心吐司給弱勢朋友們食用。（謝明俊攝）

竹南鎮公所歲末送暖活動，19日上午在竹南鎮中興商工舉行。（謝明俊攝）

邁入第9年的竹南鎮公所歲末寒冬送暖活動，19日上午在竹南鎮中興商工舉行，包括星光協會等數10個慈善團體、學校，共同募集高達116萬餘元的現金及物資，一一分送給鎮內弱勢家庭及個人，今年受疫情影響，以往準備的義剪、按摩等項目取消，但關懷弱勢的心情依舊不減，苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦都到場共襄盛舉，希望將愛持續散布給弱勢朋友。

竹南鎮公所自9年前起，每年歲末都會舉辦送暖關懷弱勢活動，今的關懷弱勢家庭寒冬送暖歲末感恩活動，於19日上午在竹南鎮中興商工活動中心舉行。今年仍委託「苗栗縣星光服務協會」協辦。

竹南鎮公所為關懷及扶助鎮內低收入戶、邊緣戶，特邀集社福慈善團體、鎮內各廠商公司行號、個人及宗教團體等，募集各項物資、禮券及現金共襄盛舉，舉辦寒冬送暖感恩活動，今年募集了各界善款總計116萬3千元及日常生活日用品等。

受疫情影響，以往都會安排由中興商工時尚造型科師生協助的義剪，以及視障協會朋友提供的推拿按摩等活動，今年都暫時停辦，僅安排尖山國小小朋友陶笛表演、薩克斯風演奏，以及港墘社區發展協會及新樂舞舞蹈團舞蹈演出。君毅中學餐飲科師生則持續捐助師生們自行製作的愛心吐司，提供給弱勢朋友帶回食用。

竹南鎮長方進興表示，這兩年受疫情影響，國內各社福機構募款比以往困難，竹南鎮公所藉由寒冬送暖活動，凝聚企業、個人及慈善社團眾力，共同行善關懷鎮內弱勢家庭戶，更呈現出公、私部門的合作典範，並讓這股愛的力量能夠傳達到整個社會。