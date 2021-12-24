遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》即將迎來上市兩週年，計畫於明年1月11日推出上市以來最大規模改版「全職解放，踏破千軍」，官方今（24）日帶來最新改版情報，並同步舉辦聖誕節專屬系列活動，讓玩家們在歲末佳節帶回滿滿的福利！

「聖誕齁勝毋免旦」改版前哨活動開跑

適逢聖誕節到來，為了讓玩家體驗充滿聖誕氣息的九州大陸，官方特別舉辦「聖誕齁勝毋免旦」主題活動，包含「全職解放倒計時」、「群英鋒起感謝禮」、「榮耀回歸登入領」、「聖誕禮物大作戰」等超過十項精彩活動，各種福利放送不手軟，玩家千萬要把握機會。

此外，官方也針對即將開放的轉職系統，推出「群雄奮起之路」互動網頁，玩家可透過培養網頁上的人物角色，成功轉職贏得虛寶。而網頁上也會不定時公布1月11日改版第一手情報，趕緊前往關注，福利資訊不落人後！

「聖誕齁勝毋免旦」改版前哨活動開跑

「全職解放，踏破千軍」兩週年改版重磅來襲

延續先前劇情主軸，妖化後的「張角」預謀爭奪天下，嚴重威脅九州大陸的安寧，各地災害不斷，幸虧「諸葛亮」玄機妙算，制敵機先，號令群英征討作亂的黃巾妖靈，並為最終決戰做足修練與準備。此刻，正式開放四大職業轉職，全面迎戰即將到來的黃巾大軍！

四大職業完成轉職任務後，都能大幅提升自身能力，猛將轉職後可獲得「飛將」封號，武學造詣更加登峰造極，在戰場上無往不利，取敵方首級，如探囊取物。

猛將全新轉職「飛將」

豪傑在轉職後成為「元帥」，更精通各領域能力，勢必能在九州大陸中，獨佔一席之地。

豪傑全新轉職「元帥」

轉職後的軍師，面對瞬息萬變的戰場，隨時做出戰略戰術的調整，也因此成為一軍之中的「都督」，指揮千軍萬馬，運籌帷幄。

軍師全新轉職「都督」

擅長各式法術的方士，經過歷練後成為「天師」，對於天地元素的控制更加精確，並擁有威力足以毀天滅地的法術，絕對是戰場上不可忽視的存在。

方士全新轉職「天師」

12月接連推出三大玩法

《三國群英傳M》不僅在緊鑼密鼓的籌備二週年大型改版，12月更接力推出三大全新系統，包含新型態組隊PVP地圖「絕龍谷」、挑戰個人傷害極限與爭取軍團榮耀的「軍團名將挑戰賽」，以及「超級世界王集結」強勢來襲，讓各類型的玩家都能獲得挑戰趣味與成就。

「軍團名將挑戰賽」

三國群英傳M x vivo 強強聯手

《三國群英傳M》也正式宣布與國際知名手機大廠vivo推出聯名合作，帶來全新聯名機型「Y76 5G」專屬活動，想要在戰場上大殺四方，給力的手機絕不能少！

遊戲內現正展開vivo聯名活動【天外送神機】，只要在活動期間收集任務道具，成功打造活動專屬潛能精魄「vivo Y76 5G」，就能參加直播抽獎活動，還有機會將聯名手機「Y76 5G」免費帶回家！此外，凡於1月25日前於官方通路購買「vivo Y76」極速暢玩娛樂手機，限量加碼送出總價超過數千元的《三國群英傳M》遊戲虛寶及多項好禮。

《三國群英傳M》攜手vivo聯名活動登場

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