孫盛希受邀「桃園陽光劇場」開幕演唱會演出。（大大娛樂提供）

「桃園陽光劇場」本周六、日舉辦開幕演唱會，2天活動皆免費入場，不僅邀請金曲歌王、歌后、樂團共襄盛舉，包括盧廣仲、蕭煌奇、魏如萱、徐佳瑩、J.Sheon、YELLOW黃宣、宇宙人、茄子蛋等眾星輪番演出，現場還有市集及拍攝區，以高規格音樂盛宴，邀請民眾共度耶誕節。

茄子蛋近期推出單曲〈閣愛妳一擺〉，除了緊湊的演出行程，他們也會固定運動鍛鍊，剩餘時間則陪伴家人及愛貓。黃宣剛發行新專輯《BEANSTALK》，以此當作送給大家的聖誕禮物，也希望明年疫情退散也能出國旅行。至於演唱會驚喜？黃宣透露將安排之前沒唱過的歌：「夠帥了吧！」期待樂迷能到現場感受，直呼：「風大不打緊，髮型勿擔心。」

孫盛希近期因疫情趨緩工作量暴增，忙碌之餘最想好好過生活，將近2年沒回韓國老家的她，期盼疫情過後能飛回去一趟，也希望新的一年順利推出新作品並且買車，因考到駕照後還沒開過車，想要有台車可以到處跑。

孫盛希將在演唱會上與黃宣合作，除了演唱彼此的歌，還會搭配伊林模特兒走秀，整體感覺與以往表演很不一樣，孫盛希笑說：「滿期待的，但黃宣的歌詞真的很難，花在背歌詞的時間比較多，因為是第一次演唱的歌曲，有一點點小緊張。」桃園陽光劇場開幕演唱會索票洽官方臉書。