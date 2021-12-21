喜迎2022年，全台掀起跨年晚會熱潮，台中市今年以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題，21日人氣歌手畢書盡與金曲創作才女孫盛希攜手現身台中為活動暖身造勢，吸引很多追星粉絲。

台中市府新聞局長黃國瑋表示，跨年晚會今年力求在卡司陣容、演出規模不斷自我超越，今年主題「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」，31日晚間7時於水湳中央公園熱血開唱，金曲嘻哈天團「頑童MJ116」將合體坐鎮，大咖藝人還有天后Ella陳嘉樺及人氣天王周興哲，Ella將端出唱跳大秀獨厚台中粉絲們。

喜迎2022年，全台掀起跨年晚會熱潮，台中市今年以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題。（盧金足攝）

台中市府新聞局長黃國瑋表示，跨年晚會今年力求在卡司陣容、演出規模不斷自我超越，今年主題「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」。（盧金足攝）

孫盛希今日到台中市府為跨年晚會站台宣傳，表示很開心這次能在台中演出，去年因為疫情所以觀眾沒有辦法在現場，這次大家能一起享受，真的很幸運。

「好喜歡這個城市！」孫盛希說，很喜歡台中，之前去過酒吧、藝文空間，希望有一天能在台中開餐廳，今年在台中唱跨年，演出歌單歡樂氣氛為主，唱大家喜歡的戲劇作品，造型還在準備中，希望「不要冷到！又可以辣！」

畢書盡Bii表示，再度到台中跨年很興奮，今年疫情影響下，總好久沒能跟大家一起相聚，稱讚台中是一個很幸福的城市，有好多好吃的美食，他預告跨年演出歌單有新專輯的歌、還有大家很久沒聽到的歌。