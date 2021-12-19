桃園龜山區一名60歲趙姓老翁是韓國華僑，16歲來台定居，目前父母雙亡，在台沒有親人，長年失業無經濟來源，四處撿拾回收物維生，昨晚寒流來襲加上飢寒交迫之際，行經龜山區文三三街看見停放路邊機車座墊沒蓋，竟翻找行李箱內物品企圖找零錢買東西充飢，恰巧被車主發現發生爭執，坪頂派出巡邏員警經過上前瞭解，由於趙姓男子涉嫌竊盜未遂，員警同情趙姓老翁遭遇，但是仍依竊盜罪究辦，偵辦員警購買食物給老翁果腹，合資一千元給予老翁暫時解決燃眉之急，讓寒冬中為趙姓老翁帶來一絲暖意，坪頂派出所將通報市府社會局希望能協助趙姓老翁度過寒冬。

龜山警分局坪頂派出所警員黃尚智及郭銘宸18日晚間9點執行巡邏勤務，經過文三三街時，發現路邊有兩名男子在爭執上前查問，經了解60歲趙姓老翁因為天氣寒冷飢寒交迫，身上沒有錢可以購買食物果腹，剛好看到路邊機車行李箱沒蓋好，心生歹念翻動機車內物品想找金錢購買食物，剛好被出來的車主看見，要求究辦。

員警關心後發現，趙姓老翁是韓國華僑，少年時隨著父母來台定居發展，生活小康，在父母過世之後，工作屢屢受挫，長年失業四處撿拾回收物維生，終至流浪街頭度日，員警心生憐憫，但竊盜罪屬於非告訴乃論之罪，仍依法偵辦。

坪頂派出所所長孫維鴻表示，處理員警自掏腰包購買食物讓老翁果腹，合資贈送1千元讓老翁暫時解決燃眉之急，為他在寒冷氣候中帶來暖流，目前會通報市府社會局給予趙姓老翁協助，讓他可以平安度過寒冬。