桃園市顏姓男子在桃園區經營天九牌職業賭場，桃園警分局埔子派出所、偵查隊組成專案小組，發現賭場裝置2道堅固鐵門，試圖拖延警方查緝時間，使其有時間脫逃。但警方攻堅時，發現鐵門雖然堅固，但一旁卻是木板牆，輕易就破牆進入，逮到顏男、19名賭客、賭資21萬、抽頭金6萬8千元，依賭博罪嫌送辦。

警方表示，接獲情資，顏姓男子隱身於某民宅經營天九牌職業賭場，轄區埔子派出所立即與偵查隊組成專案小組，經長期監控，發現該民宅1樓為蔬果商倉庫，通往2樓的唯一通道上裝置堅固的兩道鐵門，意圖阻礙警方查緝，使其有從容處理現場及脫逃的時間。

專案小組完成監控蒐證，23日23時許，持搜索票攻堅查緝，為避免賭客逃竄，員警兵分多路埋守在民宅周邊通道上，專案人員則由正面攻堅，迅速擊破第一道門，第二道門非常堅固，員警發現破門不易，但一旁就是木板牆，隨即破開衝入。賭客沒想到警察來得這麼快，一探頭發現已被包圍，慌亂中把天九牌扔到隔壁鐵皮屋頂上、賭資抽頭金等到處亂塞，現場共查獲負責人顏男及賭客共19人、賭資21萬餘元、抽頭金6萬8千餘元及賭具一批，全案依法移請桃園地檢署偵辦。