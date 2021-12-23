旺旺友聯公司手機險從12月起開放手機險承保天數，空機價10001元以上的「指定機型」於購買365日內可投保，其餘機型於購買7日內可投保。

旺旺友聯表示，主要是希望提供客戶因超過購買後之7天，但未投保之手機，其手機市價於一年內仍有一定的價格（例如超過萬元）來提供保險保障。

旺旺友聯產險在一年前推出「行動電話保險」和一般手機險最大不同之處是不限購買通路，只要新手機7天內可上網投保，另外，其保費約為門市投保7折，保障內容包括「螢幕碎裂、手機毀損、被偷或被搶，以及被盜用後所衍生的通訊費」。

至於如何防止購買手機險的「道德風險」，旺旺友險表示，該公司承保和理賠時都有較嚴格的規範，包括：一、保戶投保前需利用企業版手機醫生檢測APP確認其功能完整性，若功能不完整即無法投保，二、要提供購買憑證及完整外觀照，經公司審核通過後方可承保，加強核保作業。三、理賠時：會加強要求檢附行動電話購買證明、意外事故相關證明、受損手機維修檢測報告及無法維修證明等，理賠較為嚴謹。